12月15日、女優の石原さとみが、12月22日発売の美容誌『MAQUIA』の表紙を務めることがわかった。同日にその表紙のビジュアルが解禁され話題となっている。「今回、石原さんが同誌の表紙を飾るのは3年ぶりです。大人の可愛らしさを表現した『通常版』では、ぱっつん前髪でロングの髪の毛をなびかせ微笑むショットが公開されました。さらに色気のある雰囲気の『特別版』では、髪を一つにまとめ、赤いリップが際立つクールな印象の