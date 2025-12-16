「たった１日会えないだけで不安になる…」「連絡の頻度が減ると気持ちが揺れてしまう…」そんな“恋に依存してしまう状態”は、決して珍しくありません。ただ、その不安の正体を理解するだけで恋の障壁は確実に減っていくはず。そこで今回は、依存型の恋しかできない女性に見られる“心の傾向”を紹介します。相手の行動が“自分の安心”そのものになっている会える日、連絡のペース、言葉の温度。相手の態度がそのまま自分の心の