デスクの美観における最大の敵はケーブルだ。絡まりやすく、探しているケーブルの見分けがつかなくなる厄介者を整理することで、作業効率も上げられるはず。3つの手段でケーブル問題を解決しよう！ 【KEYWORD 01減らす】ワイヤレス充電に切り替えケーブルの数を最小限に 複数端末を同時に充電できるワイヤレス充電ツールを投入すれば、ケーブル自体を減らせる。加えて、毎日持ち出すモノが1箇所にまとまり、忘れ物のリスクも