【モデルプレス＝2025/12/16】女優の山崎紘菜が16日、自身のInstagramを更新。ラジオ番組の公開収録の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】31歳171cm美人女優「脚真っ直ぐで綺麗」スラリ美脚際立つミニ丈コーデ◆山崎紘菜、ショーパンコーデで美脚披露山崎は「ヒトハト公開収録ありがとうございました」と文化放送「Heat ＆ Heart！」の公開収録時の写真を公開。オーバーサイズのシャツにショートパンツを合わせ、ボリューム