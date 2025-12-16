12月27日をもって「ホロライブ」からの卒業を発表しているVTuber・天音かなたさんが、16日までにエックスを更新。人生最高記録となった握力を公開し、ファンから驚きの声が上がった。【写真】天音かなたさん、男性顔負けの握力を見せつける15日に「ホロライブ English」のフワワ・アビスガードさん＆モココ・アビスガードさんのチャンネルで配信されたオフコラボ歌枠に登場したかなたさんは、ふたりからの「握力測りたかった」