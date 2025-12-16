「週刊SPA!」（扶桑社）で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』が発売中。このたび、伊織ふう香＆苗加結菜＆はのんまゆの誌面掲載カットが公開された。【写真】マシュマロボディの超新星も登場！『旬撮GIRL Vol.27』より誌面カット■伊織ふう香（Peel the Apple）：夏、恋はじめますか？人気アイドルグループ・ぴるあぽに所属する伊織ふう香が、夏の浜辺でスレンダーボディを存分にアピール