愛知県一宮市で妊婦が死亡した事故を巡り、胎児も事故の被害者だと認めるよう国に求める意見書の提出が見送られたことが分かりました。 今年5月、一宮市の路上で妊娠9カ月の研谷沙也香さん（当時31歳）が車にはねられ死亡しました。 事故の直後に娘の日七未ちゃんが生まれましたが、脳に重い傷害が残り意識不明の状態が続いていて、遺族は日七未ちゃんへの刑事責任も問われるべきだと訴えています。 愛知県議会の第2