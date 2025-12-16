今季２年ぶりにセ・リーグを制した阪神が１６日、関西国際空港から優勝旅行先のハワイに出発した。藤川監督、選手、首脳陣、球団関係者ら２４２人がチャーター機に搭乗し、現地合流組も含めて約３８０人が常夏の島を堪能する。指揮官は「ハワイで家族同士で会えば『アロハ』で終わりです。フレンドリーな阪神タイガースを新たに構築して、また帰ってくるときに一皮むけて『２０２６年いくぞ』というような優勝旅行にしたいと思