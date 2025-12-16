歌い手のしゅーずとあいすによるユニット「しゅーあいす」が、約10年ぶりとなるワンマンライブ＜しゅーあいす One-Man Live “Resurge”＞を、2026年3月29日（日）にSpotify O-EASTにて開催することが決定した。本公演は、約10年の時を経て再び同じステージに立つ二人の“再始動”を象徴するライブとなる。公演タイトルの“Resurge”には、「再燃」「復活」といった意味が込められており、当時を知るファンはもちろん、現在の二人