日本女子プロゴルフ協会は１６日、都内で年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」を開催した。７月の明治安田レディスで通算１２勝目を挙げた小祝さくら（ニトリ）は、黒いワンピース姿で登壇した。９月に左手首を手術し、今月からショット練習を再。来季開幕戦のダイキンオーキッドＶレディスで復活を目標に掲げた。小祝の主な一問一答は以下の通り。◆小祝に聞く―久しぶりに会った選手・関係者らの反応は「皆さん