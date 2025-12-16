ラッパーの21サヴェージ（33）が、ドレイクにケンドリック・ラマーとのラップバトルに関わらないよう忠告していたことを明かした。ドレイクとアルバム『Her Loss』でコラボしたサヴェージは、ポッドキャスト『Perspektives With Bank』で「お前は勝てない戦いに突っ込もうとしている。勝ち目はない」と伝えたと語った。 【写真】忠告を受けたドレイク さらに「そんなことはやめろ、放っておけ」と警