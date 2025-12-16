総勢36人の移籍リストが公開された日本サッカー協会（JFA）は12月16日、最新の移籍リストを発表。先週発表された19人に加えて、17人が加わり、総勢36人となった。リストにはAC長野パルセイロから6人、SC相模原から9人、ヴァンラーレ八戸、松本山雅FC、藤枝MYFCから6人づつ、奈良クラブから3人の総勢36人となった。今回発表された移籍リストによると、長野からはリリース発表されていないが、前回登録された21歳のDF鈴木悠太