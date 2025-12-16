12月は、交通事故の発生件数が最も多いことから“魔の12月”といわれています。【写真で見る】現役警察官の“漫才”交通安全こうした中、警視庁の現役警察官・池田さんと金子さんが“警察官コンビ”で斬新な交通安全教室を行っています。※警察官コンビによる“テレビ初”の“交通安全漫才”は、ぜひ動画でご覧ください！なぜ？事故増加“魔の12月”山形純菜キャスター：12月は、交通事故の発生件数が1年の中で最多となっています