フリーアナウンサー野村邦丸（68）が16日、東京・浜松町の文化放送で会見した。今年4月、ステージ3の腎臓がんを公表。手術し、翌月には仕事復帰した。現在「野村くにまる日曜ぐらいは…」（日曜午後1時）のパーソナリティーを担当しており「快調にやっている」と回復をアピール。「酒も飲んでいる。医者と一緒に飲んだ」と笑わせ、最終的にステージ4だったことも明かした。この日は、女優常盤貴子とともにナビゲーターを務める新