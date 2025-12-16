女優柴咲コウが16日、神奈川・横浜市内でABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」（毎週水曜午後10時配信、全6話）大ヒット御礼トークショーに出席した。芸能事務所代表の井岡咲（柴咲）と週刊誌記者の平田奏（川口春奈）による、俳優のスキャンダル記事掲載をめぐる熾烈（しれつ）な争いと、芸能界の深い闇を描くドラマ。今週は5話が放送される。今年は刺激的で激務な1年だったといい、年末年始は「穏やかに静まりかえったよう