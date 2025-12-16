ガルフストリーム G300が初飛行を成功ガルフストリーム・エアロスペースは2025年12月5日、新型「ガルフストリーム G300」が初飛行を達成したと発表しました。【画像】おお、快適そう！ これが、新型ビジネスジェットの内装です初号機のG300は現地時間12月5日午前8時5分、ベン・グリオン国際空港を離陸し、マッハ0.75の速度で3万フィート（約9144m）の高度を飛行、2時間25分の初飛行を行いました。G300は9月30日に発表された