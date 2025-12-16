エチュードが、美容液発想でメイクと保湿ケアを同時に叶える『ジンジャーシュガーカラーリップセラム』を、2026年1月9日（金）よりオンライン先行で発売する。■血色リップへ保湿成分をたっぷり配合し、唇にふっくらとしたハリ感をプラスする処方。うるおいに満ちた濡れツヤが広がり、ぷっくりとした立体感のある仕上がりを叶えるリップセラム。ナチュラルな色づきから大人っぽいミュートカラーまで揃えた全7色展開で、唇にイキイ