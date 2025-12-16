万博で展示された「人間洗濯機」。介護の現場で実用化です。１９７０年の大阪万博で注目を集めた「人間洗濯機」。あれから５５年。今年開催された大阪・関西万博でも１３００人近くが体験しました。そして１２月１６日。（サイエンスホールディングス青山恭明会長）「頭の先から足の先まで完全にきれいにできる、まさに『人間洗濯機』」万博で「ミライ人間洗濯機」を展示した企業が、高齢者施設向けに実際に販売する