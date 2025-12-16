2020年、曽於市の病院に勤務していた20代の男性看護師が自殺しました。両親はパワハラなどが自殺に繋がったとして、病院を運営する医療法人に対し、損害賠償を求める訴えを起こしました。鹿児島地裁で16日、1回目の口頭弁論が開かれ、医療法人側は訴えの棄却を求め、争う構えを示しました。訴えを起こしているのは、曽於市の昭南病院に勤務し、2020年に自殺した20代の男性看護師の両親です。訴えによりますと、男性は2020年4