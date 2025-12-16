呉市下蒲刈町で正月に彩りを添える「葉つきミカン」が出荷されました。葉っぱがあるため機械を通すことができず生産者らが全て手作業で箱詰めしていきました。去年より多い約18トンが広島の他、関西など全国の市場へ出荷されます。《2025年12月16日放送》