2025年の様々なニュースを振り返るシリーズ・鹿児島この1年。事件や事故を振り返ります。硫黄島で発生した大規模な山火事や2024年に発生した徳之島の殺人事件で少年(当時18)が逮捕。天文館でのひき逃げ事件やコインランドリーで相次いだ窃盗事件など様々な出来事がありました。（詳しくは動画をご覧ください）