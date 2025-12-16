■横田美香知事「グランプリは夜叉うどん江種恭匡さまです」広島の次なる食のヒーローを発掘する「OK！！広島推し食グランプリ」。県内の食材や料理と、その魅力を語る人を募り、予選を勝ち抜いた5組から投票でグランプリが選ばれました。受賞した安芸高田市の「夜叉うどん」は、味噌ベースの出汁に辛みを加えたオリジナルメニューです。刺激とともに、深いうまみがやみつきになる一杯です。■グランプリ