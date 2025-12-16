１１月、大阪市西成区の集合住宅で男女４人が亡くなった火事。新たに２人の身元が判明しました。１１月１２日、西成区萩野茶屋にある５階建て集合住宅で火事があり、常駐していたヘルパーとみられる浜名早百合さん（当時６５）を含む４人が死亡、２人がケガをしました。浜名さん以外の３人について身元がわかっていませんでしたが、警察によりますと、このうち２人が、住人の橘高嘉宏（当時６５）さんと徳重和男（当時７４）