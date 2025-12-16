和歌山県警の警部が同僚にふざけて拳銃を向けたとして書類送検されました。警察によりますと、和歌山県警捜査一課に所属する４０代の男性警部は、今年７月から８月に行われた立てこもりなど想定した訓練の休憩中、同僚２人に複数回、拳銃の銃口を向けたということです。訓練で使用していた拳銃には人に当たると破裂して塗料が飛び散る「ペイント弾」が装填されていたということですが、拳銃を同僚に向けた際に弾丸が入ってい