高市総理と日本維新の会の吉村代表は16日、与党党首会談をおこない、自民党で検討がおこなわれている高校生年代の子どもを育てる親らの扶養控除の見直しをめぐり、「維持する」方向で調整することを確認しました。「高校生年代の扶養控除」は、16歳から18歳の子どもを育てる親の税負担を軽減するもので、課税額を算出する親の年収から、子ども1人につき、所得税で38万円、住民税で33万円を差し引くことができるものです。2024年か