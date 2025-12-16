東日本や西日本は雨の少ない状態が続いていますが、あすは作物には恵みの雨になりそうです。【日本海側から雨が降り出す】あすにかけて低気圧が日本海を進んでくるでしょう。この影響で、日本海側の地域から雨が降り出してきそうです。雨の降り出すタイミングは、西日本と北陸では午前中から、東海は夕方からになりそうです。雷を伴って強く降る所もあるでしょう。北から寒気が流れ込むため、北海道や東北では雪の降る所もありそう