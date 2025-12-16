匿名流動型犯罪グループの少年らに、バイクで暴走行為をするよう指示したとして道交法違反の疑いで逮捕された暴力団幹部の男性（35）について、東京地検はきょう（16日）付で不起訴処分としました。東京地検は「諸般の事情を考慮し、不起訴処分とした」としています。