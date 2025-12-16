東京電力は16日、福島第1原発3号機で計画している超小型ドローンによる原子炉格納容器の内部調査について、12月中の着手を断念したと発表した。1日の動作確認中、容器内の発着地点までドローンを挿入できないトラブルが起き、原因解明に至っていないため。内部調査の新たな着手時期は未定としている。東電によると、ドローンは格納容器の貫通部（直径14センチ）を通して挿入する計画。発着台や無線中継器を挿入する専用装置で