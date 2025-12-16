女優の秋吉久美子（７１）が１６日、娼婦役で出演する音楽劇「三文オペラ歌舞伎町の絞首台」の上演を翌日に控え、会場の格闘技場「ＳｈｉｎｊｕｋｕＦＡＣＥ」でオールキャスト１４人と劇中歌「もりたあとＭａｃｋｔｈｅＫｎｉｆｅ」など４曲を披露した。原作の「三文オペラ」は１９世紀末の英ロンドンが舞台。社会の底辺の人々を描きながら、資本主義社会や道徳を痛烈に風刺した名作だ。今回、舞台を東京・新宿歌舞