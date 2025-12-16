本格的な冬突入を思わせるような厳しい寒さの日が続いています。外は寒くても屋内では暖房で暖かく、服装に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。今回はユニクロ様ご協力のもと、10℃から15℃、5℃から10℃、0℃から5℃の気温別に、真冬を乗り切る気温別コーディネートをご紹介します。最高気温・最低気温ではなく、活動される時間帯の気温と照らし合わせて参考にしてください。この先の気温はどうなる？こちらは東京の2024年