福岡県久留米市で16日、地元産の新ブランド大根「美小姫（みこひめ）」がお披露目されました。 久留米市役所でお披露目されたのは、久留米青果の新ブランド大根「美小姫」です。久留米産の野菜を多くの人に知ってほしいと独自ブランドとして、ことし初めて生産し、11月からは久留米市内の一部のスーパーマーケットで販売が始まっています。「美小姫」は、15センチから30センチと短いのが特徴で、肉質は緻密（