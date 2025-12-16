コンサルティングのエクイティ・コンサルティング・グループ株式会社（所在地：東京・練馬区）は１６日、ＡＩサービスを使ったことがあるＺ世代の会社員に調査を実施。「もし起業するなら相談してみたい有名人」のランキングは以下のように、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが、２位のタレント・指原莉乃にダブルスコア以上の差をつけて１位となった。対象は２３２人。男女比は男性３７．５％、女性６２．５％。【