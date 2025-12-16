片山財務相との協議後、取材に応じる上野厚労相＝16日午後、財務省政府は2026年度の診療報酬改定で、医師の技術料や人件費に当たる「本体」部分を前回24年度（0.88％）を超える引き上げ幅とする方向で調整に入った。関係者が16日、明らかにした。物価高や賃上げの状況を踏まえた。厚生労働省や医療界が大幅に上回るよう求めるのに対し、財務省は小幅を主張。月内の改定率決定へ、綱引きが続く。片山さつき財務相と上野賢一郎厚