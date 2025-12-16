一般社団法人日本リウマチ学会は16日、公式サイトを更新、来年4月22〜26日に開催を予定していた総会・学術集会の日程を変更すると発表した。期間内に嵐、DREAMS COME TRUEのコンサートが近辺で行われ、参加者の宿泊先や移動手段の確保が困難となったため。同学会サイトで「2026年4月に福岡県福岡市で開催予定の第70回日本リウマチ学会総会・学術集会でございますが、予定していた会期中に福岡市内において複数の大型コンサート