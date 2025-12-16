最低気温が3.3℃と震える寒さとなった16日朝の東京都心。上野動物園には開園前から多くの人の姿があった。皆さんのお目当ては、やはり2頭の人気者“パンダ”。しかし、その思いは複雑なようだ。パンダ観覧は「1人1分程度」来園客：（返還が）1カ月も前倒しになったので、ちょっと心の整理がついてないです。来園客：パンダは今のところは生活の一部。ここに来るのは日常生活みたいなところなので。2026年1月に中国へ返還されること