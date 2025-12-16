静岡・伊東市の田久保真紀前市長の失職にともい、１２月１４日に投開票が行われた伊東市長選で、田久保真紀前市長が落選した。田久保氏は報道陣の前には姿を見せなかった。田久保氏は選挙から一夜明けた１５日午前４時すぎ、自身のＳＮＳで「本当にたくさんのご声援、ご支援、ありがとうございました！これだけの逆境の中でも私を信じて支えてくれたみなさんの想いに感謝しかありません。」と投稿。会見しなかった理由について