15日に由利本荘市の国道で大型トラックが横転し、運転席にいた女性が死亡した事故で、身元が仙北市に住む42歳の女性とわかりました。死因は頭の傷による出血死でした。由利本荘警察署の調べによりますと15日午前4時10分ごろ、由利本荘市大簗の国道107号で大型トラックが電柱にぶつかった状態で横転しているのが見つかりました。下になっていた運転席には女性が取り残されていて、発見から約3時間半後に救出されましたが、その場で