私はキョウカ、40代のパート主婦です。夫と娘（小6）との3人で暮らしています。私の趣味はネットショッピングでおいしいものをお取り寄せすることです。おいしいお菓子をパート先でお裾分けすると、みんないつも大喜びしてくれます。しかしある日バームクーヘンを配っていると、ワカタさんが受け取ってくれなくて私はショックを受けました。妹のマホからは「お裾分けして感謝されることで、自分の承認欲求を満たしている」と言われ