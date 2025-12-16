±Ç²è¡ÖÎø¶õ¡×¤ÇÎø¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×(TBS)¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦ÇÈÎÜ¤ÈÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼Áó(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¸ø³«¤·¤¿?Îø¶õ¥Ý¡¼¥º?¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÈÎÜ¤ÈÃæÂ¼¤ÏÆ±¥É¥é¥Þ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤ÇÊó¹ð¡£¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÃæ¤Î1Ëç¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ï±¦¼ê¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡¢º¸¼ê¤Ç¥³¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎø¶õ¤Î»þ¤ÈÆ±