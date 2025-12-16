½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡ª12ºÐ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿²Î¼ê¤¬41ºÐ¤Ë¡Ä¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿?ºÇ¿·»Ñ?¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®ÅÔ»ÔÅÁÀâ ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ 2025 Åß¤Î²øÃÌSP¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖSPEED¡×¤ÎÅçÂÞ´²»Ò(²­Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô½Ð¿È)¡£ÅçÂÞ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÂç¹¥¤­¤ÊÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£±ð¤ä¤«¤Ê¥í