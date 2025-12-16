福岡県警城南署は16日、福岡市城南区の男性交流サイト（SNS）を使ったロマンス詐欺に遭い、現金を詐取されたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、11月9日から12月10日までの間、SNSで知り合った相手から「金貨をプレゼントする」「金貨を配送するには関税が掛かり、事前に関税を支払う必要がある」などと言われ、相手に指定された口座に現金を振り込み、だまし取られたという。