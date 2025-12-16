「寝正月」派は要注意？ 年末年始の過ごし方が仕事満足度に影響するという調査結果が公開認知科学に基づくコーチングを法人・個人に提供する株式会社ミズカラが、2025年12月16日（火）に興味深い調査結果を発表しました。25歳〜59歳の有職男女500名を対象に行った「年末年始の過ごし方と仕事満足度の相関」調査です。年末年始のモードを聞いたところ、約6割が「家族とゆっくり過ごす」「寝正月」と回答。しかし、クロス