静岡市保健所は12月16日、静岡市葵区の居酒屋を利用した11人がノロウイルスによる食中毒症状を発症したと発表しました。 保健所は同日から当面の間、店に営業禁止命令を出しています。 食中毒が発生したのは、静岡市葵区紺屋町の居酒屋です。 静岡市保健所によりますと、12月7日にこの店で調理・提供された食事を食べた11人が発熱や嘔吐、下痢などを訴えました。このうち患者4人の便からノロウイルスが検出されたということです