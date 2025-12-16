長引く物価高の対策で、県が新たな予算を提案します。県は、市町村が発行するプレミアム商品券の支援などを含む、428億6800万円の補正予算案を開会中の県議会12月定例会に追加で提案すると発表しました。県の財政課は、16日午後、会見を開き、開会中の県議会の12月定例会に追加で補正予算案を提案すると発表しました。補正額は428億6800万円で平成以降、2番目に大きな規模となっています。合わせて56の事業がありますが、全て