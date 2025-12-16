札幌方面東警察署は2025年12月16日、札幌市北区に住む無職の少女（18）と自称・恵庭市に住むアルバイト従業員の少女（18）を強要の疑いで逮捕しました。2人は11月11日午後3時半ごろから午後5時50分ごろまでの間、札幌市東区の河川敷で、札幌市東区の女子高校生（18）に対し「川に落とすぞ」などと脅迫し、肩を押す暴行を加え、「タバコ吸えよ」などと要求してタバコを吸わせた疑いが持たれています。女子高校生にけがはありません