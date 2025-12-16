いわゆる赤ちゃんポストや内密出産を運用する慈恵病院の蓮田健理事長が国会へ。内密出産の法制化を訴えました。■慈恵病院・蓮田健理事長「どうして匿名なのか？と女性に尋ねると、知られると親に見放される、縁を切られる、家を出ていけと言われるという人が95％に達しています」病院にのみ身元を明かして出産する「内密出産」をめぐっては、国が2022年に自治体や病院向けのガイドラインを公表しましたが、法整備についての議論は