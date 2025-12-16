ことしの県産ノリの初入札が行われ、1枚当たりの最高値を更新しました。 ことし初めて行われた県産ノリの入札会には、県内14の組合から約3380万枚のノリが出荷されました。全国から集まった56社・約250人が色づきや香りなど、ことしの出来栄えを確かめました。■大阪の取引業者「色も黒くて、柔らかくていい出来かなと思いました」■愛知の取引業者「九州全域で値段も佐賀、福岡と高かったが熊本も柔らかくておいしいノリがとれ