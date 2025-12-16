バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽（28＝再春館製薬所）が16日までに自身のインスタグラムのストーリーズで、人気アスリートと初対面を果たしたことを明かした。「はじめましての、よしのちゃん」とバレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（NEC川崎）との笑顔の2ショットを投稿。「同じアイドル好きなのも嬉しいし美人で、スタイルよくて人柄の良さが初対面にして出てて気が緩んでたくさん喋っちゃった笑