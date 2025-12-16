将棋の藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）への挑戦者決定二番勝負第1局が12月16日に行われ、増田康宏八段（28）が斎藤明日斗六段（27）に80手で勝利し2期連続で挑戦権を獲得した。藤井棋王との五番勝負は、2026年2月8日に愛媛県松山市「道後温泉ふなや」で開幕する。【映像】増田八段が斎藤六段に勝利した瞬間増田八段が、藤井棋王への再挑戦を決めた。2期連続で同一カードとなった今期の挑戦者決定戦は、相掛