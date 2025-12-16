1日約27万人が利用する名鉄名古屋駅。ピーク時は2分おきに電車がやってきます。 【写真を見る】乗るのに迷う“迷駅”と呼ばれることも… 再開発計画では線路の数を2本から4本に増やす予定だった名鉄名古屋駅 一転｢未定｣に 愛知･大村秀章知事｢極めて残念｣ （名鉄名古屋駅アナウンス 2023年取材）「次に参りますのは46分発、準急中部国際空港行き。4両で参ります」 同じホームから行き先の異なる電車が次々に出発する